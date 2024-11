Rejčel Kenedi gostovala je u podkastu The Trial of Diddy i pored ostalog otkrila kako je upoznala Paf Dedija u toples klubu "Seventh Heaven" u Tokiju, gde je radila kao plesačica. Prema njenim rečima, tu su dolazile brojne poznate ličnosti.

– Odveo nas je u spavaću sobu i nastavio da se skida. Naredio nam je da se spustimo. I jednostavno smo to uradile. Popili smo dosta šampanjca. Nije bilo nasilno. Rekao nam je da je to ono što želi i ja i druga devojka nastavile smo da ga zadovoljavamo na taj način. Seksualni odnos trajao je oko 20 minuta.

– Telohranitelj je rekao: "To je moja devojka! To je devojka od sinoć! Šta se događa?", otkrila je i naglasila da ih je nimalo uljudno izbacio iz sobe – udario ih je nogom, iako ona to opisuje kao "lupkanje, a ne šutiranje".

– Telohranitelj je bio nasilan i ljut. Nismo mogle da verujemo šta se događa, bile smo u šoku. Pre svega, čudile smo se kako on ima toliki pristup Paf Dedijevoj sobi. To je prvo što sam pomislila. Kako je samo tako uleteo?.

– Ni na koji način se ne upoređujem sa drugim ljudima koje je on zlostavljao, ali sada ima smisla kad vidim sve što se dešava – poručila je Rejčel i naglasila: – On je majstor manipualcije i zato ti ljudi misle da je to u redu jer ih on uči da je takvo ponašanje prihvatljivo. I to obični ljudi. Oni nisu slavne osobe ili direktori ili šta već. Mi nismo bitni. Naši životi nisu važni. Mi smo ništa za njih. Mi smo za jednokratnu upotrebu.