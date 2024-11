Vest o smrti Lijama Pejna šokirala je svet, a izvor blizak nekadašnjem popularnom bendu One Direction otkrio je da još jedan član ima sličan problem kao i nastradali pevač .

Naime, Lijam je tragično preminuo u 32. godini padom s balkona u hotelu u argentinskom Buenos Airesu. Upravo je to, na žalost, bio povod da se preostali članovi nekadašnjeg benda "One direction" okupe u zajedničku WhatsApp grupu kako bi proverili jedan drugoga, pišu strani mediji.

" Smrt Lijama jasno je istakla koliko nisko neko može pasti gotovo pred očima svih, a ekipa je zavetovala da se to više neće ponoviti. Zejn Malik se godinama bori sa svojom psihom i čak je priznao da retko izlazi napolje ako se ne oseća previše dobro - otkrio je anonimni izvor za spomenuti portal.

Kada je bend otišao na stalnu pauzu 2016. godine, Zejn Malik napustio je sastav još godinu ranije te je započeo samostalnu karijeru. Ove jeseni trebao je započeti svetsku turneju povodom predstavljanja albuma "Room Under the Stairs", no nakon smrti Pejna, prebacio je datume na 2025. godine.