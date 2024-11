"Kada me pitaju zašto on? Zato što nikada nije odustao od nas, zato što se smeje na moje fore, plače uz moju poeziju i spreman je da ubere ružu u Podgorici i donese mi je za Beograd. Eto zato " rekla je za “Blic” Tijana koja sa Slavišom ima ćerku Taju koja je nedavno napunila 18 godina.

Glumica je veoma ponosna na to u kakvu je osobu izrasla njena mezimica koja je sada i zakoračila u svet odraslih:

" Zvanično je ušla u svet odraslih i ponosna sam na nju . I u kakvu je divnu devojku izrasla, i koliko je vredna, posvećena, radna, skromna i vaspitana. Samo nek nastavi tako i već jesam najponosnija majka. Savet sam joj dala da nikada ne zaboravi da smo zauvek tu za nju i da pratimo njen let", rekla je glumica.

Naime, njihova romansa je počela pre 20 godina i to iz poslovne saradnje.

"Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu „Balkan“. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi „Pretis lonac“, a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila", pričala je svojevremeno Tijana Čurović.