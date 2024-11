O njoj je napisano mnogo knjiga, a brojne su i legende koje okružuju njen svakako buran život. Nova knjiga Pola Frenča, koja izlazi 24. novembra pod naslovom Her Lotus Year: China, The Roaring Twenties and the Making of Wallis Simpson, trebalo bi da osvetli neke od najluđih, najčudnijih priča o Valis.