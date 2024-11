Gradsku buku zamenio je životom na selu gde proizvodi sir, mleko i surutku i to sve od kozjeg mleka.

- Izvor mog identiteta moje rodno mesto. Za mene je moje selo Gunjaci izuzetno važno jer smatram da, zahvaljujući njemu, imam toliko energije. Tako sam i došao na ideju s kozama, mada sam u prvi mah zamislio da mi to bude hobi. Nije mi cilj profit, cilj mi je da ljudi prepoznaju kvalitet i trud - rekao je ranije glumac za Kurir.



- Da nema novca, to u obrtnim sredstvima ne bi bilo održivo. Volim da dam i poklonim, to je italijanski i turski način trgovine. U davanju je dobit. Gramzivost, volja, digitron, ništa od toga nije održivo, jer su ljudi gladni kvaliteta i komedije. Koze su nešto što je neophodno, u mojoj glavi će one spasti svet. Sve što radim u životu moralo je da se desi i sve što radim je s puno krvi - rekao je Branko za Kurir.