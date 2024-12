Američka voditeljka i preduzetnica Marta Stjuart je u Netflixovom dokumentarcu " Martha " otkrila mnoge intimne detalje , između ostalog i to kako je izgubila nevinost, kao i zašto joj je otac branio da se uda.

Naime, Marta je izgubila nevinost sa 19 godina sa Endijem Stjuartom, muškarcem za kojeg se kasnije i udala. Kako je navela, kada su ugovorili prvi dejt po nju je došao mercedesom koji je za nju bilo nešto što do tada nije videla nikad. Na prvi pogled među njima se rodila snažna hemija, a do kraja večeri planula je i ljubav. U njihovom odnosu je zaista uživala, a pogotovo u njegovoj "navici" da joj šalje novac za voznu kartu do Njujorka kako bi mogli da provode dane i večeri zajedno.