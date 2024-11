Tokom svoje karijere duge 70 godina, 80 puta je bio nominovan za Gremi nagradu od kojih ju je osvojio 28 puta. Karijeru je započeo davne 1950. godine kao dirigent i džez aranžer, a vremenom se preusmerio na pop muziku i film. Osamnaest godina kasnije, Kvinsi je nominovan za Oskara za najbolju originalnu pesmu za "The Eyes of Love" iz filma "Banning" i samim tim je postao prvi Afroamerikanac kojem je pripala ovakva čast.

"Svuda imam devojke. O, da! U Kejptaunu. U Kairu. U Stokholmu, ta dolazi kod mene sledeće godine. Tri devojke u Brazilu, pa u Šangaju imam jednu divnu damu… Sve znaju jedne za druge, ja ih ne lažem. Neverovatno – one to kapiraju. One su 13 godina pametnije od muškaraca, to ne smeš nikada da zaboraviš," istakao je Džons u jednom intervjuu u kojem je izjavio da je svojevremeno imao čak 22 devojke, i to istovremeno.