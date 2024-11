" I dalje volim Džona, ali sam se zaljubila u Sandra pa je ovo bilo jedino razumno rešenje. To što sam deo godine sa Sandrom ne znači da moram da prekinem život s ocem svoje dece. Svi smo jedna porodica ," objasnila tada činjenicu da su godinama svi živeli pod istim krovom.

"Nije ga to previše iznenadilo. Znao je da je među nama velika razlika. Džon je mnogo stariji od mene i predosećao je da ću kad-tad pronaći nekog mlađeg ," otkrila je nekonvencionalna zvezda, piše Mondo.

"Sve je to prilično dosadno. Otac moje dece i ja veoma smo dobri prijatelji, a sada sam u srećnoj vezi s drugim. I svi smo prijatelji. Život ne mora biti komplikovan. Moraš imati saosećanja i ne kriviti sebe kada se stvari zakomplikuju. Džon je radi dobrobiti naše dece ostao da živi s nama, ali sada su deca već velika pa više ne živimo zajedno, ali uistinu ne vidim zašto medije šokira takav način života," dodala je zvezda koja s Džonom ima izuzetno iskren odnos i bila je jedna od prvih osoba kojoj je poverio da je plod incesta, odnosno svoje majke i dede.

"Sada je Sandro moj jedini partner. Putujemo i živimo zajedno, prati me gde god idem i to mi jako prija," rekla je tada glumica, a njihova ljubav traje i dalje i to istim žarom kao na početku, te se veoma često mogu videti u javnosti dok razmenjuju nežnosti, a 18 godina mlađi Sandro ne krije koliko voli svoju izabranicu, te ju je čak i naslikao prošle godine, a upravo je ovaj portret bio glavna tema njegove najveće izložbe.