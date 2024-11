Podsetimo, Donald Tramp je do 2017. do 2021. bio na čelu Amerike, on je predsednički kandidat Republikanske partije na sutrašnjim izborima, dok je kanidatkinja demokrata Kamala Haris.

Napomenuo je da je uvek bio iskren prema ženama: "Da, ne lažem. I to je neverovatno – žene to shvataju, čoveče. Nemojte nikada da zaboravite da su one pametnije od nas. Nemoj to nikada da zaboravite".