Malo je toga što filmska legenda Širli Maklejn , dobitnica Oskara i Emija, nije postigla tokom svoje duge i bogate karijere. 90-godišnja glumačka zvezda radila je s brojnim kultnim rediteljima i koreografima, uključujući Bilija Vajldera, Boba Fosea, Alfreda Hičkoka i Majka Nikolsa. Za ulogu Aurore Grinvej u filmu Džejmsa L. Bruksa ‘Terms of Endearment‘ osvojila je Oskara za najbolju glumicu 1983. godine, a glumila je u raznim žanrovima - od komedije, preko mjuzikla do drame.

Međutim, ni u poznim godinama Maklejn ne miruje. Sada je objavila svoj najnoviji projekt - knjigu "The Wall of Life: Pictures and Stories from this Marvelous Lifetime", u kojoj otkriva brojne pikanterije iz sveta slavnih.