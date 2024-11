Rođena u Mineapolisu 1960. godine, dve godine posle svog brata, od džez muzičara Džona L. Nelsona i Meti Šo Nelsona, Nelsonova je bila jedina sestra Prinsa. Odrastanje u porodici muzičara inspirisalo ju je da takođe počne da peva i stvara muziku, a tokom svoje karijere objavila je četiri albuma; „Royal Blue“ (1988), „Yellow Moon, Red Sky“ (1992), „A Brand New Me“ (2008) i „Hustler“ (2011).

Dodala je da nije bila svesna njegove bolesti, ali kada ga je zagrlila osetila je da je malo smršao. „Par puta sam rekla: 'Kako si stvarno?' Nije ulazio u ništa sa mnom. To me je mučilo i znao je da jeste, ali to je bilo sve što je hteo da mi kaže”, rekla je ona.