Kraljica Kamila obećala je da će raditi na iskorenjivanju nasilja u porodici sve dok je u mogućnosti. Naime, ona će biće zaštitno lice novog dokumentarca "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors", koji će naglasiti napredak koji je postignut u eliminisanju porodičnog i seksualnog nasilja u Velikoj Britaniji.