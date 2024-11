- Svako ima slabu tačku, ne postoji neko ko je nema. Ja sam ekstrovertna osoba, ne gutam, ne čuvam stres u sebi, imam potrebu sve to da izbacim. Čini mi se da sam posle svega toga osećala potrebu da treba sa svojim okruženjem da podelim slušajte svoje telo, nemojte da ignorišete neke signale koje vam daje, jer te svakodnevnica melje. Malo je vremena da ga posvetiš sebi i provedeš vreme sa sobom - rekla je glumica svojevremeno u emisiji "Preživeli".

- Ignorisala sam signale koje mi je telo davalo, to nema veze sa zdravstvenom neprosvešćenosti i nemogućnosti da se to reši. Nažalost nasledila sam osobinu svoje bake i majke da su mi svi moji bližnji važniji od mene same. Na kraju dođe vreme da moraš nešto da preduzmeš. U prvom momentu nisam znala da se tu nešto dešava i da moram na operaciju, čak sam planirala da nastavim da igram predstave.