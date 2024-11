Miki Rurk je svakako imao baby face, i možda bi sada bio prepoznatljiv da to lepo lice nije dirao. No, nije otišao pod skalpel zbog straha od starosti, već zbog pasije zvane boks, a onda se "navukao" i postao zavisnik od estetskih korekcija.

Pre nego što se, sedamdesetih godina, pojavio na filmskom platnu, Rurk se bavio "plemenitom veštinom". No, brojne povrede i strah da će mu udarci uništiti lice doveli su do odluke da digne ruke od boksa. Osamdesetih godina, a i u prvoj polovini devedesetih, ostvario je velike uspehe u Holivudu, učiniši da lepši pol zaboravi na Ričarda Gira, Mela Gibsona i ostale zavodnike koji su harali u to vreme.