Pevačica "Novih fosila" Sanja Doležal doživela je veoma bolan životni period. S obzirom na to da je javna ličnost, o njenom privatnom životu mnogi su javnosti govorili čak i kada je ona prolazila kroz najteže trenutke. Naime, Sanja je 2012. godine iznenada izgubila supruga Nenada Šarića, koji je u 65. godini preminuo od posledica moždanog udara.

"Bilo je to nekoliko godina posle Nenadove smrti. Na HRT-u me je jedna žena, urednica, kad sam došla u redakciju, pitala: "S kim si spavala da počneš da radiš tu?". Skamenila sam se, došla sam kući i dušu isplakala. Nisam smela da kažem sinu, jer mislim da bi joj glavu razbio. Ta žena ovo ne bi rekla da mi je suprug bio živ, ne bi sigurno. To je jedini trenutak u životu kad sam se osećala nezaštićeno" iskrena je bila pevačica.