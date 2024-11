"Sa mojim suprugom Karlom, bili smo u Rimu, i ostali smo budni celu noć čekajući poziv koji nikada nije stigao. Tako da smo mislili da nisam pobedila, što nas, iskreno, nije iznenadilo. I baš kad smo se spremali da zaboravimo sve, zazvonio je telefon. Odgovorila sam, a to je bio Keri Grant, a jedine dve reči koje je izgovorio bile su: "Pobedila si". Naterala sam ga da to ponovi pet puta, jer nisam mogla da verujem da su mi te dve male reči promenile život," prisetila se Sofija.

"Taj osećaj kad osvojite Oskara, to se ne zaboravlja. To je toliko emocija odjednom. To je ludo, osnažujuće, destabilizujuće, neverovatno, zastrašujuće, inspirativno. To znači mnogo ne samo zato što vam ga daju vršnjaci, već tada ulazite u porodicu glumaca, kojima ste se svi divili i poštovali ceo tvoj život," kazala je.