Nikola Simić preminuo je na današnji dan, 9. novembra 2014. godine, ali se do poslednjeg momenta borio se za predstavu " Buba u uhu " koju je mnogo voleo, a za njen veliki uspeh takođe je zaslužan.

"Kakav konkurs, kažem mu da neću i da me to ne interesuje - šta ću ja tamo, a on će: "Ne, ne, molim te prijavi se na konkurs, oni će da skinu "Bubu"! Rekao sam mu tada: Nikola, ajde izađi iz bolnice, pa idemo da radimo, pusti sad tu priču," ispričao je reditelj o njegovom poslednjem razgovoru sa Nikolom Simićem.