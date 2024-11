Influenser Milan Maglov postao je otac . On je srećne vesti objavio na svom Instagram profilu. Kako je otkrio, beba je rođena pre vremena te je neko vreme bila u inkubatoru , a on sa nestrpljenjem čeka da dođe kući.

"Menjao sam šest osnovnih škola. To zaista jesu bile strašne stvari, ali je tu proradio moj optimizam, pa izvlačim neke najbolje stvari koje me osnažuju i tako sam došao tu gde jesam. Da je bilo teško tada, bilo je. Dolazio sam u situacije da me u osnovnoj školi nazivaju izbeglicom i da me ponižavaju. To su bile neprijatne i tužne situacije, doduše, neki prelomni momenat se dogodio u drugoj srednje. Osećao sam se tada kao da sam došao na svoje i da se ne selim više nigde", govorio je Maglov za "Realnu priču".