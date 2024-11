Hari i Megan su se povukli iz kraljevske porodice u januaru 2020. godine , a narednih godina došlo je do žestokih napada na njih, naročito posle intervjua sa Oprom, Netfliksove serije i, naravno, Harijevih memoara. Kao rezultat toga, oni su ostali potpuno otuđeni od kralja Čarlsa, princa Vilijama i princeze Kejt.

"Razgovarao sam ljudima o šansama za pomirenje između braće, ali svi su zaista istakla da se to neće dogoditi dok se Hari i Megan zaista ne izvine za sve što su rekli ," ističe ekspert za Mirror i nastavlja:

"Oni moraju da se izvinu, barem privatno, ali i kako može doći do tog pomirenja kada Vilijam i Ketrin jednostavno ne znaju šta će se kasnije pojaviti u TV programu ili u knjizi? Iskreno, kada jednom izgubite poverenje, ono je nekako zauvek izgubljeno. Kako mogu da znaju o čemu razmišlja? Pa on je u memoarima, upravo otkrio one intimne razgovore za koje nikada nisu mislili da će biti objavljeni, tako da im zaista neće biti lako da ih prihvate."