"Posledica po mene bila je ta da sam bio primoran da napustim posao za koji sam želeo da bude moj život . Rad za kraljevsku porodicu podrazumeva poverenje i lojalnost, pokazivanje diskrecije, osećaja dužnosti. Vaša reputacija, vaše ime, sve tu stičete. Martin Bašir me je lišio mog dobrog imena iznevši te optužbe Dajani. Nisam osoba koja troši vreme i energiju na gnev ili ogorčenje, ali ona je umrla verujući da sam je izdao, i to je nešto što nikada neću zaboraviti ili oprostiti", ispričao je Stiv Dejvis za "Dejli Mejl".

"Samo želim da ljudi znaju istinu. Nadam se da će jednog dana sve izaći na videlo i da će ljudi znati koliko su grešili kada su poverovali u laži koje su o meni rečene. Dajana me je doživljavala kao nekoga ko je izdao njeno poverenje. Nikada nije dobila priliku da sazna istinu. I to me proganja svakog dana", ispričao je na kraju i priznao da je do sada dva puta obišao tunel u Parizu u kom je nastradala princeza Dajana.