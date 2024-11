Ovog vikenda održan je jedan od najvažnijih događaja u Holivudu, proslava 50. rođendana glumca Leonarda Dikaprija. Oscarovac je tim povodom u subotu organizirao raskošnu zabavu na svom imanju u Los Anđelesu, a među zvanicima su se pronašle brojne zvezde iz sveta filma, muzike i visoke mode. Detalje za Page Six donosi jedan tajni izvor, koji tvrdi da je noć započela intimnom večerom kojoj su prisustvovali Leovi brojne bivše i sadašnje kolege i saradnici. Neki od njih su slavni redatelj Stiven Spilberg, koji je sa glumcem sarađivao na filmu 'Catch Me If You Can', i njegova supruga, Leov glumački uzor i kolega iz filma 'Killers of the Flower Moon' Robert De Niro te još jedna holivudska ikona, Bred Pit, koji je na proslavu stigao u društvu svoje partnerke Ines De Ramon.