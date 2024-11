"Kako prolazim kroz sve ovo? Znaš šta, već sam oguglao, toliko se ovde godinama provlače naslovi... Ne dotiče me toliko, ali kada je familija u pitanju, to je specifično pitanje. Mi smo odlučili da se raziđemo. Već dugo vremena smo pričali o tome i došli smo u fazu braka gde nam se karakteri sudaraju, ne funkcionišemo kako treba, stvara se negativna energija i to je loše za našećerkice. Odlučili smo da se raziđemo, da li će to biti pauza, da li za stalno, još ne znamo. Oboje da poradimo na sebi i videćemo. Nema nikakvog skandala. Odlučili smo da svaki dan provedemo vreme sa decom, ne moramo zajedno, možemo odvojeno. Nema skandala, a onda dođem u Srbiju, svi imaju pouzdane informacije. Imaju vest strani mediji, ali nikakav skandal. Naši časopisi koji imaju verziju na engleskom, pa su i u Americi počeli da preuzimaju informacije od nas. Shvatite, ja sam zaštitnički nastrojen prema familiji, pre svega ćerkama, a prema Adrijani imam veliko poštovanje. Tako će biti zauvek!"", ispričao je sportista pre više godina u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".