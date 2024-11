- Budući da je moja najstarija kćerka moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kćerka dobila to ime . A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dečaku.

Kada sam nekako došao do njegovog telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmejao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima - rekao je jednom prilikom čuveni glumac, prenosi Blic.