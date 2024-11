Naša popularna glumica je najpre krila da se njoj i njenom tadašnjem dečku dogodila saobraćajna nezgoda, a onda je javno pričala o stresu koji je doživela, pa otkrila jezive detalje

Slušaj vest

Ivana Dudić, naša popularna glumica je najpre krila da se njoj i njenom tadašnjem dečku dogodila saobraćajna nezgoda, a onda je javno pričala o stresu koji je doživela, pa otkrila jezive detalje.

Ivana Dudić, koja je zvezda serija "Ubice mog oca", "Istine i laži" i "Od jutra do sutra", kao i jedna od najbolje obučenih Srpkinja, preživela je udes s partnerom koji je imao razorne posledice.

"Ja nikada nisam pričala o tome, dva meseca sam uspešno krila to. Jer kada doživiš saobraćajnu nesreću i kada partner u tom trenutku ostane nepokretan to ne treba da se priča i sva pažnja treba da bude usmerena na njegovo ozdravljenje. Ja prvih mesec dana nisam mogla glumački da se sastavim, ja sam tu bila kao mama, samo da on bude dobro i da budem tu za njega u svakom trenutku i da odradim pošteno svoj posao. Misli su mi bile usresređene na to kako će uspeti sledeća operacija, samo je bilo da svi preživimo te trenutke," ispričala je glumica svojevremeno pa nastavila:

"U tim situacijama se ponašaš kao lud čovek. To su najduži dan i noć koje sam ja doživela sigurno. To se dogodilo, a mi smo pet, šest sati čekali pomoć nepomični, jer je nedostupno bilo mesto. Bili smo na nezgodnom mestu i nije moglo da se dođe do nas. Sve je moralo pešaka, trebalo je mnogo vremena, nije moglo na točkovima da se dođe do nas," ispičala je svojevremeno Ivana Dudić.

Kako je Ivana Dudić pričala o ljubavi?

"Ja se jako teško zaljubim. Možda sam se jednom ili dva puta u životu zaljubila," izjavila je prošle godine Ivana Dudić, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji.

O ljubavnom životu Ivane Dudić uveliko se pisalo i 2021. godine, nažalost, tragičnim povodom. Naime, do javnosti je tada stigla informacija da su glumica i njen tadašnji dečko Miloš, dva meseca ranije, tokom izleta na planini Rtanj, doživeli nesreću.

Navodno, Ivana je izgubila kontrolu nad kvadom kojim je upravljala, pa je došlo do prevrtanja sportskog vozila. Tom prilikom ona je, srećom, zadobila manju povredu ramena, dok je mladić završio u podnožju planine. Vatrogascima je trebalo nekoliko sati da ga izvuku, a situaciju je dodatno otežavala činjenica da je prilikom pada povredio kičmu.

Odmah je prevezen u bolnicu, gde je dijagnostikovana paraplegija, odnosno oduzetost obe noge. Poslednje, javnosti dostupne informacije, s kraja 2021. godine, govorile su da Miloša čeka operacija i dug period rehabilitacije, ali i da ga devojka redovno obilazi i pruža maksimalnu podršku.

Zorana Mandić/ATAImages

Izvor blizak paru otkriva da je Miloš ubrzo nakon toga verio Ivanu, ali su to uspešno krili od javnosti, kao što i sada nisu pričali o raskidu.

"Njih dvoje su bili zajedno godinu i po dana. Od prvog trenutka su znali da je to to. Čak su se i verili. Veza im je bila intenzivna i svi koji ih poznaju mislili su da su zajedno mnogo duže nego što zapravo jesu. Dudićkin život totalno se promenio nakon što su ona i njen partner leta 2021. godine doživeli udes nakon koje je on teže povređen. Bila je uz njega, ali nikada se s njim nije pojavila ni na jednom događaju. Bila je svesna šta njen posao nosi sa sobom, nije želela da ljudi komentarišu njen izbor partnera, zbog toga nikada nije pričala o svom emotivnom životu, već samo o poslu," priča izvor za Alo pa nastavlja:

"Odlučili su da je tako najbolje za oboje. Ona će uvek biti tu za njega, kao i on za nju. Ipak, emocije su se ugasile, pa su odlučili da je najbolje da svako krene svojim putem. Ali je bilo ljudi koji su je zbog toga osuđivali, govorili su da mu je okrenula leđa kad mu je najteže. Ljudi svašta pričaju, a niko ne zna šta je prava istina".

Njih dvoje su odlučili da se rastanu bez pompe, a glumica to nije javno obelodanila, jer je Miloš od prvog dana njihovog odnosa izbegavao eksponiranje u medijima i na društvenim mrežama.

Ivana je jednom prilikom ispričala da nema ništa protiv braka, ali da je njoj ipak važnije da zna da ima pored sebe osobu koja je voli.

"Ja samo maštam da volim i da budem voljena. Venčanje, svadba, to je u redu, veselje. Ali ja bih ipak da se s nekim volim. Moji roditelji su najbolji primer da postoji ljubav za ceo život i svi u mom okruženju. E sad, da li je to zato što su se u neko drugo vreme udvarali, danas je mnogo teže, sve je mnogo na izvol'te, sve je brzo. Ja sam jednom simpatiju upoznala na aerodromu, on me je jurio tu i na kraju smo završili zajedno, to je jedna romantična komedija bila," rekla je ona tad.

Pogledajte stajling Mirke Vasiljević: