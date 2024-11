Iako je telo Lijama Pejna , bivšeg pevača grupe "One Direction", već je u Ujedinjenom Kraljevstvu, a istraga o njegovoj smrti se nastavlja . Trenutni rezultati, navodno, pokazali su da on nije namerno pao, već da je bio u stanju promenjene svesti zbog čega je pao sa kobnog balkona.

"Razmenili smo detalje i videli se kasnije te noći. Sve je to bilo normalno. Došao je iz svoje hotelske sobe po mene jer sam se izgubio," izjavio je Brajan dodajući da mu je Pejn dao da posluša nove pesme koje je mislio da objavi.

Iako je jedan od osumnjičenih, tvrdi da on nije u grupi koja mu je prodala narkotike.

"Kada sam odlazio, hteo je da mi da neke svoje stvari da bih imao uspomenu na vreme provedeno s njim, ali ostavio sam ih iza televizora jer nisam želeo da ih uzmem. Bila je to neka siva trenerka i majica."

"Rekao sam Lijamu da moj najbolji prijatelj želi da ga upozna jer je njegov fan. On je pristao, a nakon što sam otišao, pojavio se ispred mesta gde sam živeo i uspeo je da uđe do pola zgrade, a onda je poželeo da se vratimo u njegov hotel, ali rekao sam mu da ne mogu jer moram da idem na posao. Trebao sam da počnem da radim u 11:30, ali morao sam da dođem ranije. To je bio zadnji put da sam ga video. Ušao je u svoj taksi i otišao."