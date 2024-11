Glumac Džon Krasinski , zvezda serije "The Office", proglašen je najseksi muškarcem 2024. godine , kako je odabrao magazin People. Nakon što je saznao da je dobio ovu titulu, glumac nije znao šta bi mislio o tome.

"Zapravo mi se sve zamračilo. Nisam imao nijednu misao. Osim toga da se neko šali na moj račun. Nije da se inače budim i mislim: ‘Je li ovo dan kada će me pitati da budem najseksi muškarac?‘ Ali, eto, ovo je dan kad ste vi to učinili. Stvarno ste podigli lestvicu za mene", rekao je on.