Australijski glumac Ken Šorter, najpoznatiji po ulogama u filmovima Stone i You Can’t See ’round Corners, preminuo j u 79. godini, potvrdila je njegova porodica.

Glumio je glavnu ulogu u filmu You Can’t See ’round Corners iz 1969. godine, a naslovnu ulogu u bikerskom filmu Stone iz 1974. godine, koji je snimljen na početku oživljavanja australske filmske industrije.

Ostali filmovi u njegovoj karijeri uključuju Ned Kelly, Sunday Too Far Away i Dragonslayer, gde je igrao jednog od pomoćnika stražara, a zatim se vratio u Dragonheart: A New Beginning kao kralj.