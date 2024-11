Hrvatska glumica Jelena Perčin bila je u braku sa glumcem Momčilom Otaševićem sa kojim je dobila dvoje dece

Hrvatska glumica Jelena Perčin bila je u braku sa glumcem Momčilom Otaševićem sa kojim je dobila dvoje dece. Popularnoj glumici ovo nije bio prvi brak. Pre Momčila bila je venčana za Kristijana Babića, a u nedavnom intervjuu iskreno je govorila o razvodu, ljubavi, partnerskim odnosima i iskustvima.

"Humor mi je na prvom mestu. Na kraju dana, zar nije najvažnije da na sve to možeš da se nasmeješ? Ženama su često privlačni muškarci koji možda ne izgledaju savršeno. Mi više percipiramo šarm i humor, dok muškarci više gledaju izgled," rekla je glumica u intervjuu za "Večernji", pa dodala šta su joj muškarci najviše zamerali:

"Muškarci su mi često zamerali tu moju nezavisnost, govoreći da mi niko ne treba. Istina je, mogu nekog da želim, ali to nije isto kao kad mi neko treba. Sama mogu sve - od plaćanja računa do brige o sebi. Često su mi zamerali upravo to", otvoreno je govorila Jelena pa nastavila:

"Najgora mi je pasivna agresija. Ne volim svađe, ali kad partner tri dana na moje "Šta ti je?" odgovara sa "Ništa", četvrti dan prestajem da pitam. Većina mušaraca sa kojima sam bila bili su pasivni agresivci, a moji brakovi svedoče o mom izboru", rekla je kroz smeh u popularnoj emisiji "Ženska priča".

Takođe je navela da ne oseća kajanje zbog razvoda, kao i da su ona i njen bivši suprug godinu dana krili da su se razveli.

"Niko mi nije čestitao. Evo iskreno, ja stvari ne volim da generalizujem, imam svoje izbore i stojim iza njih. Ali ne mislim da je to univerzalno rešenje. Mogu da razumem da neko iz različitih okolnosti nema hrabrosti da izađe iz odnosa ili voli još tu osobu pa se nada da će se nešto promeniti… Ja smatram da u životu malo toga možemo da biramo, a puno toga dobijemo. Ono što možemo da biramo su prijatelji i partneri pa onda ne vidim smisao da se dvoje ljudi pati u nekom odnosu," rekla je Jelena pa nastavila:

"Kompromis je apsolutno nužan, ali postoje stvari na koje možeš i ne možeš da pristaneš. Nažalost, u svoja dva braka u koja sam bila, nisam ušla s premisom da će se završiti. Koliko god to još u našem društvu deluje kao: "Aha, ona ima dva braka iza sebe", verujem da bi puno žena na mom mestu vrlo lako moglo da ima po nekoliko brakova iza sebe. Njih možda neke okolnosti još drže u brakovima, a ja sam možda ipak malo hrabrija ili isključivija, kako god to želeli da protumače. Definitivno ni za čim ne žalim i ne bih promenila nijednu svoju odluku – ni što sam se udala ni što sam se razvela," kazala je Jelena pa nastavila:

"Ono što je u našem slučaju bila olakšavajuća okolnost jeste što je Momo puno radio pa ga nije bilo kod kuće. Maša je to puno više primetila od Jakše, on je tada bi još jako mali. U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dve godine otkad je svako krenuo svojim putem. Svojoj deci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata se više ne vole". To mi je grozno!," istakla je Jelena pa ukazala na važnost dobrih odnosa:

"Sa svojim prvim suprugom imam fenomenalan odnos, mi smo prijatelji. Meni je za Lotu bilo važno da svog tatu može da dobije i vidi kad god želi. Naravno, sve se to menja kod dece, postoje faze identifikacije, kada imaju veću potrebu za mamom ili tatom. To treba prepoznati i ispoštovati. Takva situacija je i s Momom, radimo takve poslove kakve radimo, na papiru imamo da decu viđa svaki drugi vikend, ali to ne može uvek da bude baš tako. Ja sam žena od dogovora, svoju decu može da viđa kad god može i želi. To je za moju decu dobro, a odnos koji je između nas i koji smo imali je samo naša stvar," rekla je glumica za Večernji.hr.

