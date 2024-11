56-godišnji glumac i 49-godišnja Foster u martu 2020. počeli su da rade na brodvejskom mjuziklu Džerija Zaksa iz 1957. godine "The Music Man", koji se igrao u pozorištu Winter Garden na Menhetnu od februara 2022. do januara 2023, prenosi Jutarnji.hr.

"Hjuova i Satonina veza razlog je zašto su se on i Deb razveli", rekao je izvor blizak Foster, prenosi Daily Mail. "Brojni ljudi s Brodveja to su znali, a mi smo to prećutali jer su oboje tako dragi i sjajni ljudi. Svatko je poštovao njihovu privatnost. Ali došlo je do afere i ti odnosi su se preklapali. Sada su stvarno srećni. Čitav Hjuov imidž vrti se oko toga da je on najlepši frajer u Holivudu pa ne zna šta da sad radi s ovim."