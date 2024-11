On je, kako kaže, "otvoren za druge ponude", koje mu baš i ne dolaze. I on nije jedini koji se požalio da u starijem dobu ne može da pronađe posao.

I njegova koleginica, 95-godišnja britanska glumica Džoan Plourajt, ranije se požalila na isto. "Moj agent mi je rekao: ‘Pa, ako želiš opet da glumiš, potražićemo ti neku lepu, malu epizodnu ulogu na koju Džudi Denč još nije položila svoje šape.‘", ispričala je Plourajt u dokumentarcu "Nothing Like A Dame" iz 2018.

"Taj lik me samo opterećuje, samo me uzrujava jer se čini da je to jedina stvar po kojoj me ljudi pamte. Na neki sam način oduševljen time što je to dopreo do tolikog broja ljudi i što su uživali u svemu što sam napravio s tim likom, ali napravio sam i toliko drugih stvari za koje se čini da su ih svi zaboravili. Kao da sam u svojoj glumačkoj karijeri igrao samo Dereka Trotera", nezadovoljno je konstatovao slavni glumac, kome je zapravo najveća želja bila i još uvek je da zaigrati na sceni narodnog pozorišta.