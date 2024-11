Glumac Tim Metison , zvezda filma "Zverinjak" iz 1978. godine, nedavno je objavio svoje memoare "Damn Glad to Meet You". U njima je pisao o danu kad je imao seksualne odnose s tri žene u istoj večeri , uključujući i glumicu Kirsti Eli , poznatu po ulozi u seriji "Kafić Uzdravlje", koja je preminula 2022. godine.

Sve se dogodilo dan pre njegovog 33. rođendana, kad je bio u Los Anđelesu dok je njegova tadašnja devojka radila u Njujorku. Njegov dan je započeo, kako piše, tako što mu je prijateljica pokucala na vrata, a na sebi je nosila "čipkasti top i plišane gaćice". Htela je da mu da "uranjeni rođendanski poklon" . U knjizi je istakao da je "zaista voleo devojku koja je bila gotovo 5.000 kilometara dalje", ali da to nije značilo da nije bio "svinja i idiot".

Kasnije tog dana mu je na vrata pokucala "predivna konobarica" koja je znala da je radio u blizini. Ona je takođe htela da mu da "seksi poklon", što je on i prihvatio.

Nekoliko sati kasnije, dok se opuštao od napornog dana, nazvala ga je Kirsti. "Kersti tada još nije bila uspešna i bila je dve godine od filma "Zvezdane staze 2: Kanov bes" i pet godina od "Kafića Uzdravlje" i svoje karijere superzvezde. To je bilo nekoliko godina pre nego što se pridružila sajentologiji, tako da je još uvek bila u svojoj fazi partijanja", ispričao je glumac. Ali ga je, kako tvrdi, pitala da dođe kod nje, što je on i uradio, a kasnije je spavao i s njom. "Kirsti Eli je gola i uživamo u razgovoru u mom krevetu nakon seksa" , napisao je.

U memoarima je pisao i o vezi sa supermodelom Tvigi i o "viđanju s predivnom ženom Džordžinom", koja je živela sa svojom sestrom, za koju se kasnije ispostavilo da je izrazito poznata. "Ušetali smo tamo gde je njena sestra ležala u krevetu i čitala. Njena sestra je Šer. Ona Šer. Džordžina mi nije otkrila identitet svoje sestre. Zapanjilo me to", ispričao je on.