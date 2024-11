Magazin People napravio je svoj izbor za najseksi muškarca 2024, koji se svake godine s nestrpljenjem iščekuje u svetu šoubiza, a ove godine ta titula je pripala 45-godišnjem glumcu Džonu Krasinskom , kog su mnogi prvobitno zavoleli u seriji "The Office".

Međutim, sada je izvor za Daily Mail otkrio da on, čini se, nije bio njihov prvi izbor . Magazin je navodno "molio Glena Pauela i Pedra Paskala da prihvate tu titulu, ali oni su kontinuirano to odbijali."

"A ove godine, ista stvar kao i s Patrikom, Džon je sjajan dečko, ali ni u kom slučaju nije bio njihov izbor broj jedan. Ove godine je magazin u nekoliko navrata kontaktirao Glena Pauela i Pedra Paskala da prihvate tu titulu, ali obojica su to odbijali. Imali su svoje razloge zašto su odbili, ali magazin People ih je molio da prihvate", dodao je dobro upućeni izvor i pojasnio da nijednom od njih dvojice "to nije bilo važno u ovom trenutku njihove karijere", prenosi Jutarnji.hr.

"Glen želi da ima veći uticaj u glumačkom svetu sada kada konačno dobija dobre uloge i postaje sve veća zvezda, a Pedru to nikada nije bilo nešto u čemu je želeo da učestvuje. Iako laska dobiti takvu titulu, njemu je to samo marketinški trik i njegovom egu to zaista nije potrebno", objašnjava izvor.