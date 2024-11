Ubistva koja su se dogodila u Holivudu bila su često mračnija i jezivija od onih koje viđamo u filmovima koji nam stižu iz najpoznatije svetske produkcije, a mnoga od njih do danas su ostala misterija.

Rođena je u Long biču 1962, a vrlo mlada se preselila u Los Anđeles kako bi pokušala da izgradi karijeru u Holivudu. Počela je kao model, ali ubrzo je došla do manjih uloga u zapaženim ostvarenjima, poput komedije "Pobuna na vojnoj akademiji".

Potom se pojavila u "Licu sa ožiljkom" i trileru "Sastanak naslepo", a najviše uspeha doneli su joj filmovi iz žanra mač i magija – "Deathstalker", "Barbarian Queen" i nastavku " Barbarian Queen II: The Empress Strikes Back"...

Sve je obećavalo veliku karijeru, ali je Lana Klarkson posle osamdesetih imala poteškoće da dođe do posla, zbog čega je kao dodatni posao prihvatila angažman u jednom noćnom klubu.

U februaru 2003. godine, telo poznate glumice pronađeno je u vili muzičkog producentaFila Spektora, a njeni prijatelji kasnije su ispričali da ga je ona upoznala veče ranije. Spektor je bio vrlo moćan čovek u svetu muzike, a producirao je hit Bitlsa "Let It Be", razne solo pesme Džona Lenona i Džordža Harisona, Leonarda Koena i mnogih cenjenih muzičara i bendova.