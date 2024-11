Inspirisana tragičnim događajem koji je zauvek nju i njenu porodicu, objavila je moćnu baladu “Probudi me, zovi me”.

“Ta pesma je zapravo nastala pre deset godina. Nadahnuta je mojim najtežim životnim iskustvom kada sam izgubila brata. Ja nikada nisam o tome pričala i to je jedna velika tuga u mom životu. Ipak, kao umetnik mogu da doprem do srca ljudi”, objasnila je Nataša.

Ona je rekla da je suštinska poruka ove pesme sadržana u njenom naslovu - "Probudi me, zovi me". To je snažna poruka koja započinje svoj put i predstavlja jedan projekat i ideju o prevenciji depresije, anksioznosti i suicida.