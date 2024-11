"Već u vreme braka s Nikicom tajno sam se sastajao s Miljom Vujanović. Do našeg poznanstva, koje je kasnije preraslo u iskrenu ljubav, došlo je nakon jednog filmskog festivala na kom smo se prvi put sreli. S obzirom na to da je to bila prava ljubav, Milja i ja smo odlučili da se venčamo. Ali moj iznenadni odlazak u Pariz sve je to pokvario. Milja i ja smo se prijateljski rastali kao da ništa nije bilo između nas", zaključio je tada Vučo.