Robi Vilijams svoju muzičku karijeru započeo je kao član popularne britanske bojbend grupe "Take That", koja je u to vreme nastojala da osvoji američko tržište. Iako je ostvario neverovatan uspeh, Vilijams je istovremeno bio suočen sa velikim ličnim izazovima, uključujući dugogodišnju borbu sa zavisnošću i problemima mentalnog zdravlja.