Nekoliko dana nakon nastupa Dajana mu je poslala pismo u kom je pisalo: "Sad razumem adrenalin koji dobiješ nakon nastupa." Iako ju je zanos večeri nosio, ipak nije mogla u potpunosti da pređe preko toga što njen suprug taj poduhvat nije odobravao. "Bez obzira na to koliko se trudila ili šta je činila, svaki put kad bi se borila da izrazi nešto iz sebe, on bi slomio njen duh. To ju je iscrpljivalo", rekao je Endru Morton u knjizi "Diana, Her True Story".

Plesna edukatorka En Alan u dokumentarcu "Diana: In Her Own Words" rekla je da je ples pomogao Dajani da se nosi sa stresom svog turbulentnog braka s Čarlsom. "Kada sam je prvi put srela, moglo se videti da je jako stidljiva. Ali s vremenom, dok smo prolazili kroz kurs plesa, shvatila je koliko joj ples znači. U duši je volela ples. Shvatila sam koliki joj je užitak to pružalo. Volela je slobodu kretanja i plesa. Obožavala je to. Videla sam da joj je to pomoglo da ublaži njen emocionalni život. To joj je tada bilo teško", objasnila je.