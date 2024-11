Tajna afera jedne od najbogatijih Amerikanki: ‘Kad me vidjela golog, ispale su joj oči. Nakon seksa završila je na hitnoj‘

Kris Džener jedna je od najbogatijih žena u Americi, a pre desetak dana napunila je 69 godina. Iako je počela kao stjuardesa, na kraju je uspela da izgradi pravu imperiju i postane jedna od najpoznatijih menadžerki na svetu. Udaja za Roberta Kardašijana, poznatog advokata, s kojim je dobila četvoro dece (Kortni, Kim, Kloi i Roba), svakako je doprinela tom putu do vrha.

Međutim, ta ljubav bila je daleko od idealne. Kris je navodno Roberta varala s njegovim prijateljem O Džej Simpsonom, koji je 1994. optužen za ubistvo svoje supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja Rona Goldmana, a na sudu ga je branio upravo Kardašijan. O njegovoj aferi s Kris Džener počelo je da se priča nakon što je ona objavila svoje memoare "Kris Jenner and All Things Kardashian" u novembru 2011. U njima je priznala da je imala aferu dok je bila u braku s pokojnim advokatom. Nakon što su se razveli, Robert Kardašijan oženio se Džen Ešli. Nakon njegove smrti 2003, Ešli je tvrdila da joj je on otkrio da Kloi kardašijan nije njegova biološka ćerka, već da je njen pravi otac O Džej Simpson.

Prijateljstva i razvodi

Nakon razvoda, Kris Džener upoznala je olimpijca Brusa Dženera, s kojim je dobila dve ćerke, Kendal i kajli Džener. Na kraju se i od njega razvela kada se saznalo da je Brus transseksualan. Nakon razvoda otišao je na operaciju i promenio pol, te se sada zove Kejtlin Džener.

Kris je novu ljubav pronašla u duplo mlađem Koriju Gemblu, koji ima 44 godine, ali o njenoj aferi sa Simpsonom i dalje se priča.

Njemu bliska osoba jednom prilikom je priznala da je on sam tvrdio da je imao seks sa Džener i da je voleo da se hvali kako je zaveo ženu svog najboljeg prijatelja u đakuziju i da tada nisu bili sami. Navodno se "afera đakuzi" dogodila 1990-ih, a šuškalo se da je nakon tog seksa Kris Džener otišla u hitnu jer joj je on svojom "obdarenošću" povredio intimne delove. On je tada počeo sve da negira i tvrdi da je cela priča lažna.

"To je apsolutna laž. Nikada nisam imala aferu s O Džej. Simpsonom", rekla je tada Kris Džener.

Njegov bivši menadžer Norman Pardo, koji je godinama radio za Simpsona, ranije je izjavio da su te večeri u hidromasažnoj kadi bili Simpson, njegova supruga Nikol, Kris i Robert Kardašijan.

A kada su iz kade izašli Robert i Nikol, Kris i O Džej ostali su sami.

Seks u đakuziju

"On je ustao, skinuo svoje kratke pantalone i pokazao svoju "muškost" Kris, kojoj su navodno od pogleda na njegovu obdarenost "ispale oči". O Džej mi se kasnije pohvalio da je je*** tu ku*** dok je nije slomio", rekao je Pardo u dokumentarcu "Ko je ubio Nikol?", a to je 2019. preneo Page Six. Navodno je taj seksualni čin izazvao veliku fizičku bol Kris Džener pa joj je trebala medicinska pomoć. Zamolila je Simpsona da je odveze u bolnicu, ali on je odbio i rekao joj da se obrati svom mužu.

To je narušilo odnose parova, ali i njihove brakove. Kardašijani su se razveli 1991, a Simpsonovi 1992. Kris Džener znala je koliko je Simpson bio opsednut svojom suprugom, koliko ju je zlostavljao i varao kad god je i gde god je stigao. Sam O Džej je nekoliko puta pokušao da preko Kris dođe do mladih devojaka s kojima bi izlazio. Od nje je tražio da mu nazove neke devojke, a kad bi se one javile na telefon, on bi preuzeo slušalicu. Razlog je bio taj što nije želeo da njihovi roditelji znaju da ih zove stariji muškarac.

Ni Kris nije bila cveće. Dobro upućeni izvori često su komentarisali da joj je dosadilo koliko ju je Kardašijan stalno kontrolisao pa ga je varala na sve strane.

"Kris bi rekla Robertu: ‘Moram da izađem, moram da se zabavim." A onda bi izašla s prijateljicama i kući se vraćala mrtva pijana. Govorila mu je da joj treba sloboda, da ima četvoro dece i da se nije iživela", rekao je upućeni izvor jednom prilikom.

Afera s fudbalerom

A kap koja je prelila čašu u braku Kardašijanovih bila je njena afera s bivšim fudbalerom Todom Votermanom, o kojoj je svojevremeno pisao Daily Mail. Njih dvoje su se upoznali na jednoj zabavi, a on ju je pratio kući i poljubio. Nakon toga su iskorišćavali svaku priliku za seks, a njihovu aferu potvrdila je i sama Kris Džener.

Međutim, stvar je u svoje ruke uzela Todova majka, koja je nazvala Roberta Kardašijana i rekla mu: "Tvoja žena ima 36 godina, a moj sin 24. Predlažem ti da ti razgovaraš s njom, a ja ću s njim."

Tod je nakon toga raskinuo s Kris, a Robert Kardašijan podneo je zahtev za razvod.

"Robert je bio emocionalno uništen. Razvod nije bio nešto čemu se radovao. Bio je porodičan čovek i sve što ga je zanimalo bila su njegova supruga i deca", rekao je svojevremeno njegov advokat.

Kris Džener je sve te skandale ostavila iza sebe i oni nisu naštetili njenoj uspešnoj karijeri poslovne žene. Osim toga, sve vreme nastoji da zadrži svoj mladoliki izgled pa se podvrgnula brojnim estetskim zahvatima i čini sve kako bi zadržala mladost i lepotu.

