"Veliki deo moje karijere bio je fokusiran na fizički izgled i to je bio proces, ali i razlog zbog kojeg sam krenula u ovaj eksperiment, da ogolim sve, prisetim se ko sam, da me ne definišu stvari koje mi drugi čine, već ono što ja činim," izjavila je glumica nakon premijere u Torotu povodom njenog novog filma "The Last Showgirl", koji će u našim bioskopima biti dostupan u januaru.