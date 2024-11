Džesika Simpson prolazi kroz "neverovatno težak period" i "srce joj je slomljeno" , tvrdi jedan izvor za "US Weekly" usred vihora glasina o njenom razvodu od Erika Džonsona sa kojim ima troje dece.

"Za nju to nije bila laka odluka" , rekao je insajder.

Drugi izvor istakao je da 44-godišnja pevačica i Džonson "trenutno žive odvojeno", dok je treći izvor naveo da kako supružnici "pokušavaju da smisle kako da prođu kroz proces razvoda, a da to što manje utiče na život njihove dece".

Istog dana kada je Džonson viđen bez venčanog prstena, izvor je za "Page Six" rekao da on i pevačica više ne dolaze zajedno na školske događaje svoje dece.

"Ranije je Džes uvek prisustvovala događajima u školi, bilo samostalno ili sa Erikom, a on nikada nije dolazio sam. Ali, nedavno je počeo da dolazi samo on i to sam. Kao što pretpostavljate, bilo je mnogo tračeva među roditeljima", rekao je izvor.