U pritvoru čeka svoje suđenje gde bi mogli da ga osude i na doživotnu kaznu zatvora. Bivša zvezda emisije "Married at First Sight", Timoti Smit, ranije je bio zatvoren u federalnom zatvoru , a sad je otkrio u kakvim uslovima živi Dedi, prenosi Daily Mail.

"Njegov novac i bogatstvo neće mu doneti nikakve pogodnosti. U federalnom je sistemu to sve toliko ograničeno, nemate pogodnosti samo zato što ste bogati. Dozvoljene su vam neke osnovne stvari kao trenerka i patike, ali to je to. Imaju i racije, tako da ako pokušate da napravite zalihe, uzmu vam sve", rekao je on.