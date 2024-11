Te noći ispred vile u blizini Beverli Hilsa stiglo je četvoro članova kulta s naređenjem da pobiju sve koji se u njoj nalaze. Osim što su nedužnim ljudima oduzeli živote, prekinuli su i jednu holivudsku ljubavnu priču.

Tragično preminula miljenica Amerike, Šeron Tejt, rođena je 1943. godine u Dalasu u Teksasu, a da je živa, danas bi imala 81 godinu. Ipak, njen život se ugasio kada je imala samo 26 godina.

Glumica Šeron Tejt, supruga reditelja Romana Polanskog, ubijena je u noći između 8. i 9. avgusta 1969. godine. Šeron, koja je bila u devetom mesecu trudnoće, i njeno troje prijatelja, kao i jednog slučajnog prolaznika, na najsuroviji način usmrtili su članovi zloglasnog kulta "Porodica", koji je vodio Čarls Menson.

Te noći ispred vile u blizini Beverli Hilsa stiglo je četvoro članova kulta s naređenjem da pobiju sve koji se u njoj nalaze. Osim što su nedužnim ljudima oduzeli živote, prekinuli su i jednu holivudsku ljubavnu priču.

Bila je ljubimica Amerike

Prvu glavnu žensku ulogu dobila je 1965. u filmu "Eye of the Devil". Tejt i njen tadašnji dečko otputovali su u London na pripreme za snimanje filma, a ona je u tom gradu upoznala svet mode, ali i provod u noćnim klubovima. U to vreme upoznala je svog budućeg supruga, mladog reditelja Romana Polanskog.

Polanski je tada snimao "The Fearless Vampire Killers", za koji je angažovao Tejt. Paralelno s režijom, reditelj je glumio mladića koji je zainteresovan za lik koji tumači Šeron i tako započinje romansu s njom. Nakon snimanja ona se uselila u londonski apartman Polanskog.

Tejt se zatim vratila u SAD zbog snimanja filma "Don’t Make Waves". Paralelno s tim snimala je i reklamnu kampanju za Coppertone, te postaje jedan od seks simbola tog vremena.

Nakon povratka Polanskog u SAD zbog snimanja kultnog filma "Rosemary’s baby", on insistira da ulogu Rozmari dobije upravo Tejt. Producenti su se ipak odlučili za Miju Farou, a Šeron se u filmu pojavljuje u maloj epizodnoj ulozi.

Povratak u Los Anđeles

Tejt i Polanski vratili su se u London 1967. i postali česta meta novinara i fotoreportera. Venčali su se uz veliku pažnju javnosti 20. januara 1968. godine.

Nakon nekog vremena vraćaju se u Los Anđeles i počinju da se druže s najuspešnijim filmskim zvezdama tog vremena. Polanski u svoj krug prijatelja uključuje i prijatelje koji su ga poznavali još u Poljskoj, Vojcieha Frikovskog i njegovu devojku Ebigejl Folger.

Krajem te godine Tejt je zatrudnela i Polanski pronalazi novo ljubavno gnezdo za njih, raskošnu vilu u Los Anđelesu. U martu iduće godine Tejt putuje na snimanje u Italiju, Polanski u London, a u vilu se useljavaju njihovi prijatelji, Frikovski i Folgerova koji će, uz Džeja Sebringa, tu ostati i u noći masakra.

Budući da je završila snimanje svog poslednjeg filma "The Thirteen Chairs", Tejt se u Londonu pridružila Polanskom, koji je snimao "The Day of the Dolphin". Šeron se krajem jula vratila u Los Anđeles bez Polanskog, koji je trebao da joj se pridruži sredinom avgusta, desetak dana pre porođaja.

Menson naredio sledbenicima da pobiju sve u kući

I upravo u to vreme, u avgustu 1969. godine, preklapaju se putevi hipija Čarlsa Mensona, predvodnika sekte "Porodica Menson" i njegovih sledbenika, te Šeron Tejt i njenih prijatelja.

Poslepodne, 8. avgusta 1969, Čarls Menson govorio je svojim sledbenicima, nad kojima je zahvaljujući narkoticima imao potpunu moć: "Sada je vreme za Helter Skelter". Famozni Helter Skelter, inače pesma Bitlsa, bio je Mensonov scenario, zapravo proročanstvo po kojem će započeti apokaliptični rat na osnovu rasne mržnje belaca i crnaca.

Menson je znao da na adresi 10050 Sielo Drive više ne žive njeni prvi vlasnici, a upravo je ta kuća u njegovoj pomračenoj svesti predstavljala simbol odbacivanja ljudi sličnih njemu, tako da je naredio članovima "Porodice Menson" da pobiju sve koji se u kući zateknu.

Trudna Šeron imala je 16 uboda

U kuću u kojoj je Tejt nakon večere zabavljala svoje prijatelje, ušlo je troje odabranih za krvavi pokolj. To je bila očajna borba u kojoj su sve četiri žrtve izbodene do smrti. Izbrojane su ukupno 102 rane, od čega je Šeron Tejt imala 16.

Polanski se odmah vratio u Los Anđeles, gde ga je ispitivala policija. Kako nije bilo osumnjičenih, policija je proveravala prošlost Polanskog i Tejt da bi otkrila motiv ubistva. Nakon nekoliko meseci, Menson i počinitelji su uhapšeni. Polanski je posle rekao da je poklonio sve svoje stvari koje su ga podsećale na Šeron Tejt i da najviše žali što nije bio u kući s njom u noći ubistva.

Htela je da bude nova Merilin Monro

Nepoznate i šokantne detalje o životu glumice Šeron Tejt i njenom odnosu sa Romanom Polanskim otkrio je autor Ed Sanders u knjizi "Sharon Tate: A Life". On tvrdi da je reditelj kontrolisao glumicu, od trenutka kada ju je upoznao, pa sve do njene nasilne smrti.

Otac Šeron Tejt bio je kapetan u vojsci, te je retko bio kod kiuće, a njena majka ju je od malena prijavljivala na izbore lepote. Zbog očeve karijere, Šeron se puno selila. Kada je imala 17 godina, živela je u Italiji, gde je upoznala vojnika koji ju je silovao. Godinama je to tajila, a kada je to otkrila Romanu Polanskom, on je zaključio da joj taj čin nije ostavio ozbiljne psihičke ožiljke.

Kada se vratila u SAD, odlučila je da se okuša u glumi, te je htela da bude nova Merilin Monro. Producent Martin Ranšof ponudio joj je ugovor na sedam godina 1963, te ju je poslao ne prestižan kurs glume.

Tejt i Polanski imali su orgije

Sanders ističe da je Šeron tada razvila ukus za dominantnim muškarcima. Nakon kratke veze s francuskim glumcem koji ju je fizički zlostavljao, imala je aferu sa slavnim Stivom Mekvinom, te se verila s frizerom slavnih Džejem Sebringom, koji ju je upoznao sa svetom sado-mazo seksa.

Nedugo nakon svojih veridbi, upoznala je reditelja Romana Polanskog, te se zaljubila u njega na žurki na kojoj su se zajedno drogirali. Tejt je zaboravila na Sebringa, te se na Uskrs uselila kod reditelja.

Polanski je često snimao seks sa Šeron, a organizovao je i orgije na kojima su prisustvovale razne holivudske face, te devojke koje bi "pokupio" na Sunset Boulevard-u. Svoje sadomazohističke porno uratke često je pokazivao prijateljima na sedeljkama.

Povezanost s okultnim

Autor knjige tvrdi da ga se Šeron oduvek pomalo bojala, te da je retko s njim pričala u javnosti. Osim toga, Polanski joj je od početka veze govorio kako da se odeva i kako da se šminka.

Tejt jeupoznala "vešca" Aleksa Saundersa na setu filma "Eye of the Devil" 1965. godine. Autor knjige o Šeron tvrdi da ju je Aleks tada inicirao kao vešticu, te piše da postoje fotografije na kojima Šeron sedi unutar "magičnog kruga".

Polanski nije hteo dete

Nakon što su se vratili u Los Anđeles, preselili su se u popularno naselje na Sunset Boulevard-u, gde su svakodnevno održavali dekadentne žurke pune seksa i psihoaktivnih droga.

Tu jesen, glumica je saznala da je trudna, te je nazvala svog bivšeg verenika Sebringa za savet jer se bojala da vesti saopšti Polanskom.

Sebring joj je poručio da pričeka nakon prvog tromesečja da mu kaže, jer je onda prekasno za pobačaj. Tejt je otišla s prijateljicama na odmor, a Polanski se vratio u njihovu losanđelešku vilu s manekenkom s kojom je snimio kućni pornić na svom i Šeroninom krevetu.

Kada se par ponovo sastao, Šeron je reditelju rekla da je trudna, na šta je on poludeo i rekao da ne želi da bude otac tom detetu i naredio joj je da ode u Brazil na pobačaj. Ona mu je odgovorila da je prekasno i da želi da zadrži dete, nakon čega je Polanski krenuo da je vara s raznim ženama jer mu više nije bila zanimljiva.

