Film Raše Andrića " Kad porastem, biću Kengur " spada u red kultnih kada je naša kinematografija u pitanju . Jedan od glumaca koji su u ovom osvarenju doprili do srca gledalaca bio je i Lazar Strugar koji je imao ulogu Avaksa.

Strugar se od uloge u filmu "Kad porastem, biću Kengur" nije često pojavljivao u javnosti, a početkom dvehiljaditih je, povodom meseca borbe protiv bolesti zavisnosti , otvoreno govorio o svojoj priči. On je svoju zavisnost od heroina pobedio nakon učešća u sedamnaestomesečnom programu , a tada je pričao kako veruje da je ona u njegovom slučaju bila posledica nekih drugih problema.

"Sam proces izlaska iz problema traje 15 meseci u mom slučaju. Posledice uzimanja opijata se rešava relativno brzo, ali uzrok se ne rešava tako brzo. Do uzroka tek treba doći, to je ono što ljudi u centru "Duga" jako dobro znaju da urade i da pomognu čoveku da shvati šta je bio uzrok. Generalno u svet droge ulaze prezaštićeni i nezaštićeni ljudi. Ja sam više od polovine svog života bio prezaštićen a zatim nezaštićen. Mogu da kažem da je moj uzrok bio kompleks više vrednosti." govorio je za Radio Novi Sad.

Šta je uzrokovalo da sedi kući sa pištoljem u ruci, spreman da ubije, o odluci da se izbori sa drogom i teškoj borbi u kojoj je pobedio, opširnije u dokumentarnom filmu " Od sumraka do smisla, raspad". Kako je glumac objasnio, diler kome je dugovao novac ga je pozvao i tražio pare, rekao da će mu doći na kuću, a on mu je na to uzvratio da dođe i čekao ga sa pištoljem na stolu....