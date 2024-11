Inače, Lopez je ranije u jednom intervjuu progovorila o tome koliko joj je bilo teško kada je morala da bude sama i nosi se s još jednim, četvrtim po redu, propalim brakom. "Mislila sam da sam to naučila, ali nisam. Ovog leta, morala sam da kažem: ‘Moram da odem i budem sama. Želim sebi da dokažem da to mogu.‘ Činjenica da sam u vezi me ne definiše, ne mogu da tražim sreću u drugim ljudima, nego moram da je pronađem u sebi", rekla je pa dodala da je trenutno ne zanima romantika i ne traži novog partnera, iako nije očekivala da će se brak s Afleckom završiti.

"Nije ispalo kako sam mislila, ali ovo je tačno gde trenutno moram da budem, kako bih postigla sve što želim... Ne žalim ni jedne sekunde. To ne znači da me nije skoro uništilo, zamalo je. Sad kad gledam situaciju s druge strane, mislim da se dogodilo upravo ono što je trebalo da se dogodi", dodala je.

Kao što je poznato, nedavno je rečeno da će se Lopez fokusirati više na muzičku karijeru kako bi isprala gorak ukus svog poslednjeg albuma "This Is Me...Now", koji je objavljen ove godine u februaru i inspirisan je njenom romansom s Aflekom. Poslednji album nije uspeo da se probije u top 20, već je debitovao na 38. mestu Billboardove Top 200 liste.

Još tada je Lopez tvrdila da bi to mogao da bude njen poslednji album, ali nove glasine tvrde da to neće biti tako. Album "This Is Me... Now" dobio je mešovite kritike i nije se baš proslavio. "Imala je puno hitova i ne može da prihvati da je poslednji album kraj njene muzičke karijere. Želi da ispere gorak ukus zadnjeg albuma", kazao je izvor.