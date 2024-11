- To nije bila vatrena, se*si stvar među nama, već više očinska. Kao da smo bili povezani. Dvoje ljudi koji su bili potrebni jedno drugom, skoro za zaštitu - izjavila je pevačica 1975. godine, koja je kao dete iskusila napuštanje od strane oca.

Priča o Soniju i Šer počela je 1962. godine kada su se njihovi putevi prvi put ukrstili. Zajedno su se zaljubili i krenuli u muzičku saradnju koja će ostaviti neizbrisiv trag u istoriji pop muzike. Njihova neuporediva harmonija i neosporna hemija doveli su do hitova na top listama kao što je "I Got You Babe".