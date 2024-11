"Nećete me dugo videti" Publici u Minhenu rekla je da joj je ostalo još deset mini-koncerata u "gradu greha" i da potom "nestaje sa scene". Međutim, priznala je da će morati da pazi čime će da se bavi.

- Bolje da nađem nešto drugo da radim, jer ako ne budem pravila nikakve planove onda ću jednostavno postati pijanac. Tekila me čini agresivnom. Spremna sam da udarim nekog kad popijem tekilu. To me čini baš nevaljalom. Imam anksioznost zbog mamurluka oko pet dana nakon tekile. Što je ludo, jer mi Britanci možemo da pijemo sve - šalila se diva, a prenosi "Joe".