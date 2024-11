- Jednog dana, kada su mu prijatelji predložili odlazak u Bobov Big Boy, on je rekao: ’Dobro, pusti me da povedem Šer.’ Oni su se smejali i rekli: "Hoćeš li da uzmeš to dete?“ i on me je napustio. Bila sam toliko povređena kada je to uradio, imala sam seks iz osvete sa njim - piše ona i dodaje: