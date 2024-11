Kultna glumica doživela je ogroman uspeh već na početku karijere, a život su joj obležili brojni usponi i padovi.

Američka glumica i manekenka Bo Derek u sredu je proslavila svoj 68. rođendan. Krajem 70-ih godina prozvali su je seks simbolom, a danas živi malo mirnijim životom. Njen život je bio pun uspona i padova, imala je vrlo uspešnu karijeru, bila je u centru pažnje zbog kontroverzne veze s rediteljom, doživela je veliki gubitak, a onda pronašla ljubav u slavnom glumcu.

Profimedia

Bo Derek rođena je kao Meri Ketlin Kolins, a ime je promenila kao tinejdžerka. Tada je živela u Evropi i, kako je sama rekla ranije, htela je "odraslije ime" od onoga koje je imala.

"Isprobala sam brojna imena i ne znam odakle je Bo došlo. Ali, neobično je i odmah mi se svidelo. Nikad nisam imala problem da se naviknem na njega", rekla je ona ranije.

Njenu karijeru obeležila je uloga u filmu "Desetka", a pojavila se i u filmovima kao što su "Tarzan, čovek majmun", "Bolero", "Žena mojih snova", "Orca" i drugima.

Orion Pictures Corp Collection / Everett / Profimedia

Kultni zlatni bikini



Derek je 1979. godine glumila lik Dženi u filmu "Desetka" te doživela ogroman uspeh. Osim toga je privukla pažnjui i zbog svog atraktivnog izgleda, a jedna od scena iz filma se i dan danas smatra kultnom. Reč je o sceni u kojoj je u zlatnom bikiniju trčala po plaži, a za svoju legendarnu ulogu bila je nominovana i za Zlatni globus u kategoriji najbolje nove glumice.

Zbog ove uloge je Bo postala senzacija preko noći i jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, sa samo 22 godine. Njen mladolik i lep izgled bio je glavna tema u medijima, a pričalo se i o njenim godinama. Nakon kultne uloge je snimila još nekoliko popularnih filmovima od kojih je neke režirao njen tadašnji suprug Džon Derek.

Profimedia

Njen privatni život jednako je bio u centru pažnje kao i njena karijera, najviše zbog njenog kontroverznog braka s Džonom. Upoznala ga je nakon što joj je igrom slučaja prišao agent i pitao je da li želi da glumi u jednom filmu. Tada je dobila svoju prvu ulogu i to u filmu koji je režirao upravo Džon.

Bo je imala 17 godina, a Džon je tada bio u braku s glumicom Lindom Evans. Uprkos razlici od 30 godina i tome što je bio u braku, Džon se zaljubio u Bo, kao i ona u njega. Iako su svoju vezu pokušali da sakriju od javnosti i od njihovih bližnjih, za istu je ubrzo saznala Linda. Ona je svom bivšem suprugu na Božić rekla da se razvodi od njega, nakon čega su Jon i Bo mogli da nastave svoju vezu.

Rob Latour for Tele / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dugotrajan brak uprkos osudama

Međutim, par je imao i problem kad je u pitanju bio zakon. Njihova velika razlika u godinama, tačnije to što je ona bila maloletna, sprečavala ih je u tome da javno obznane da su zajedno. Zbog toga su ostali u Evropi gdje nisu kršili nikakva pravila. Zbog ljubavi je Bo odustala od srednje škole.

Par je bio svestan da su drugi smatrali kako je njihova veza neprimerena, kako je ona sama jednom prilikom rekla. "Moja majka je poludela. Ali, znate, kad imate 17 godina mislite da znate sve", rekla je ona. Njihov brak je trajao 22 godine. "Mislim da je naš brak uspeo jer sam ga volela i on je mene voleo. Iako je imao 46 godina, on je takođe odrastao. Išli smo dan po dan. Mislim da ni mi nismo mislili da će to potrajati. Ali, potrajalo je", rekla je ona ranije. Bo i Jon su bili u braku sve dok on nije preminuo 1998. godine od poskedica srčanog udara. Par nikada nije imao zajedničku decu, a Jon je iz prvog braka imao dvoje dece. Bo nikada nije postala majka o čemu je nekoliko puta otvoreno pričala.

"Dugo godina sam žudela za decom i kada sam imala 30 ili 32, sanjala sam da postanem majka. No moj pokojni suprug Jon imao je dvoje dece iz prethodnog braka i nije mu bilo na kraj pameti imati još jednu bebu u tim godinama. Shvatila sam da bi to dovelo do toga da bih bila samohrana majka. Na kraju, kada je on napokon odlučio da želi dete sa mnom, ja sam ga odbila", ispričala je ona.

Profimedia

Nakon njegove smrti su je povezivali s nekoliko slavnih muškaraca, među njima i s glumcem Kieferom Sutherlandom, ali nisu dugo potrajali. Glumica je jednom prilikom rekla i da je imala averziju prema upoznavanju novih muškaraca. "Imala sam averziju prema upoznavanju novih muškaraca. Imala sam osećaj kao da sam za njih plen ili trofej koji moraju ugrabiti. Nikad nisam znala da li neko želi da me upozna zbog mene same ili zato što bi im izlazak sa mnom doneo popularnost", rekla je ona ranije.

Nova ljubav nakon velikog gubitka



Nakon velikog gubitka bila je uverena da više nikada neće pronaći ljubav, sve dok nije upoznala Džona Korbeta, glumca poznatog po ulozi u seriji "Seks i grad". Par se upoznao 2002. godine nakon što je Korbetov agent dogovorio da mu Derek bude pratnja na dodjeli Oskara. Odmah su se povezali, a ubrzo su i započeli vezu. Par je i danas zajedno, a iako su rekli da ne planiraju da se venčaju, ipak su to uradili 2020. godine, kako je on potvrdio 2021. godine.

Robert Schmiegelt / INSTAR Images / Profimedia

Bo je iste godine otkrila da je mislila kako nikada neće biti u vezi, a nahvalila je i svog sadašnjeg supruga. "Zasmejava me sve vreme. Pun je života, radosti. Privlačio me tada, privlači me i sada", rekla je ona. Iako su zajedno već više od 20 godina, par i dalje uživa kao u prvim danima veze. "Još uvik se držimo za ruke, nekoliko puta nedeljno roštiljamo s prijateljima. Bo se još uvek smeje mojim šalama iako ih je čula milion puta. Jednostavno uživamo jedno s drugim. Tužan sam kad nije uz mene", rekao je ranije Korbet.

