Australijska manekenka El Makferson otvoreno je o svojoj zavisnosti od alkohola . Ispričala je kako je redovno pila votku i šampanjac, opijala se do besvesti te da je jednom prilikom razbila bocu votke kako bi je otvorila i popila.

" Moj život je izgledao neverojatno svima drugima. Izvana je sve izgledalo predivno, ali, duboko u sebi sam se stvarno borila ", napisala je ona u svojoj knjizi: "Elle: Life, Lessons & Learning to Trust Yourself". Manekenka je pisala i o tome kako je, nakon što je 2003. godine rodila svog sina Sija, dobila bocu šampanjca na poklon. Lekari su je upozorili da je ne popije odmah nakon porođaja zbog hormona. "Naravno da neću", odgovorila im je tada El.

Flin je kao dete bio jako bolestan te je često boravio u bolnici. Njen tadašnji partner je često putovao zbog čega je ona ostajala sama sa sinom. "Uveče, kad bih ga stavila u krevet, opustila bih se uz votku. Pila sam toliko šampanjca i votke kako bih smirila živce da me to dezorijentisalo", napisala je Mekferson. U tim trenutcima je razmišljala o odlasku na odvikavanje, ali ju je partner uveravao da je s njom sve u redu.

"Volela sam da provodim vreme s Arkijem i...Htela sam da mu dokažem da ću biti njegov partner u zabavi i poslu, uz to što sam majka njegovih sinova. Izlazila bih i pila, partijala i onda bih se opet razbolela. To se neprestano ponavljalo", ispričala je ona.

Kasnije je krenula na sastanke anonimnih alkoholičara gde se prisetila toga da je "pila do besvesti". "Razgovarala bih s nekim i onda bih zaboravila o čemu sam pričala. Gledali su me zbunjeno kao da su čekali da nastavim", napisala je. El je alkohol konzumirala i u svom domu, dok je bila sama, a na to su je podsticale anksioznost i potreba za održavanjem savršene slike o sebi.