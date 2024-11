- Nakon mog izlaska s Farme pokrenula sam zahtev za razvod braka. Nemam snage više da trpim fizičko i psihičko nasilje. Ako zbog nekog završite s malim detetom u Sigurnoj kući, taj svakako više nije vredan ni truda ni opraštanja. Sad je kraj, tri godine sam prolazila kroz pakao. Kad je pijan dolazio kući, tukao me je i maltretirao. Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao... Muka mi je kad pomislim na sve to. Iako su mi svi govorili da ga napustim kad je prvi put digao ruku na mene, nisam imala hrabrosti jer sam se plašila da mi ne naudi, a i mnogo sam ga volela - ispričala je Tijana svojevremeno.